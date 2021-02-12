Лас-Вегас, США, , 12:20 — REGNUM Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт не планирует лишать российского бойца Хабиба Нурмагомедова пояса чемпиона в лёгком весе. Об этом 12 февраля он сказал в интервью YouTube-каналу Complex.

«UFC не отказывается от Хабиба. Хабиб — чемпион», — сказал Уайт.

Он добавил, что в ближайшее время Нурмагомедов приедет в Лас-Вегас, где Уайт с ним встретится и поговорит о дальнейших планах.

Ранее Нурмагомедов на пресс-конференции заявил о готовности освободить пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

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