Цюрих, Швейцария, , 12:13 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) уважает и понимает решение главы оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори уйти в отставку. Об этом 12 февраля заявил президент МОК Томас Бах.

«МОК полностью уважает решение Мори уйти в отставку и понимает причины этого», — сказал Бах.

Он добавил, что МОК хочет поблагодарить его за вклад в организацию Игр в Токио и продолжит работать с его преемником.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ёсиро Мори ушёл в отставку с поста главы оргкомитета «Токио-2020» из-за «сексистского» скандала.

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