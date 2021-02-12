Салехард, , 12:05 — REGNUM Ямальский геолог из Нового Уренгоя Равиль Хакимов установил мировой рекорд в бёрпи с подтягиванием и официально был внесён в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Рекордсмен Равиль Хакимов Пресс-служба «Газпром добыча Уренгой»

Равиль Хакимов совершил 486 подтягиваний за 60 минут, побив тем самым рекорд американского легкоатлета, который в 2017 году сделал 412 бёрпи-подтягиваний.

Бёрпи с подтягиванием подразумевает прыжок из приседа в положение для отжиманий, затем само отжимание от пола и прыжок в исходное положение, а затем прыжок вверх, к перекладине, где выполняется подтягивание.