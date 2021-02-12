Блед, , 11:32 — REGNUM Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не позволяют использовать полное название Союза биатлонистов России (СБР) на чемпионате мира. Об этом 12 февраля заявил генсекретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон.

По его словам, интерпретация правил может быть разной, но IBU следует вынесенному решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Согласно нашему пониманию решения, Россия не может быть упомянута, что означает выступление спортсменов в нейтральном статусе», — сказал Карлссон.

Он добавил, что другие международные федерации могут иначе исполнять решение CAS, но IBU «для себя выбрал такой путь».

Напомним, российские биатлонисты выступают на чемпионате мира в Словении как команда СБР. При этом IBU запретил использовать полное название команды и разрешил только английскую аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union).

Ранее международные федерации по другим видам спорта разрешали указывать полное название российских спортивных федераций на чемпионатах мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СБР направил руководству IBU письмо, в котором заявил, что IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний CAS.

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