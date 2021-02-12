Мельбурн, Австралия, , 11:11 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Аргентины, девятой ракеткой мира Диего Шварцманом в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:3, 6:3.

Карацев девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, одна ошибка на подаче и один брейк.

В четвёртом круге турнира Карацев сыграет с победителем матча между канадскими теннисистами Денисом Шаповаловым и Феликсом Оже-Альяссимом.

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