Лос-Анджелес, США, , 11:06 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили нападающие Анже Копитар, Карл Грундстрём, Остин Вагнер, Джарет Андерсон-Долан, Алекс Иафалло и Джефф Картер.

В составе «Сан-Хосе» дублем отметился нападающий Томаш Гертл. Российский защитник Николай Кныжов отдал результативную передачу.

Отметим, что на 51-й минуте у «Сан-Хосе» на лёд вышел российский вратарь Алексей Мельничук. Он отразил пять бросков и пропустил одну шайбу, когда «Шаркс» играли втроём против пятерых.

В настоящее время «Лос-Анджелес» занимает восьмое место в Западном дивизионе, на счету команды 11 очков. «Сан-Хосе» идёт на седьмом месте с 11 очками.

Читайте также: Голевой пас Наместникова не спас «Детройт» от поражения от «Нэшвилла»