Казань, , 11:06 — REGNUM В столице Татарии, несмотря на прогнозируемую оттепель, продолжается регистрация участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Соревнования в текущем году пройдут 13 февраля на четырех площадках республики, сообщает пресс-служба комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани.

Старт массовым соревнованиям будет дан в пойме реки Казанки по улице Гаврилова, в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в поселке Нагорный и на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино. Забеги на центральной площадке — стадионе «Локомотив» начнутся с 8:00 (мск). Для участия в спортивном мероприятии необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и справку от врача о допуске к забегу на лыжах. Регистрация участников и выдача стандартных комплектов будут осуществляться и в день проведения «Лыжни России».

Любители лыжного спорта смогут совершить забеги на 2, 3, 5 и 10 км. Победителей и призеров соревнования наградят кубками, медалями и дипломами Минспорта РФ. Для зрителей и болельщиков организуют полевую кухню, разыграют призы, проведут турнир по хоккею в валенках и другие развлекательные мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, к предстоящим выходным дням, 13 и 14 февраля, в Татарии прогнозируется резкое потепление и дождь.

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