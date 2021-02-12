Нашвилл, США, , 10:49 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили нападающий Мэтт Дюшейн и защитники Райан Эллис и Данте Фаббро.

В составе «Детройта» точными бросками отметились нападающий Робби Фаббри и защитник Марк Стаал. Российский форвард Владислав Наместников отдал результативную передачу.

В настоящее время «Нэшвилл» занимает седьмое место в Центральном дивизионе, на счету команды 12 очков. «Детройт» идёт на восьмом месте с восемью очками.

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