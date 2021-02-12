Даллас, США, , 10:41 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Себастьян Ахо, Джордан Стаал, Брок Макгинн, Нино Нидеррайтер и Уоррен Фёгеле. Российский форвард Андрей Свечников отдал результативную передачу.

В составе «Далласа» точными бросками отметились защитник Марк Писик и нападающие Роопе Хинц и Джо Павелски. Российский форвард Денис Гурьянов отметился двумя результативными передачами.

В настоящее время «Каролина» занимает четвёртое место в Центральном дивизионе, на счету команды 16 очков. «Даллас» идёт на шестом месте с 13 очками.

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