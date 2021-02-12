Санрайз, США, , 10:35 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержала победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Флориды» шайбы забросили нападающие Фрэнк Ватрано, Александр Веннберг, Картер Вераге, Бретт Коннолли и защитник Аарон Экблад.

У «Тампы» дублем отметился форвард Брейден Пойнт. Российский вратарь Андрей Василевский отдал результативную передачу.

В настоящее время «Флорида» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 18 очков. «Тампа» идёт на первом месте с 19 очками.

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