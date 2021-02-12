Брянск, , 11:34 — REGNUM Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» переносится в Брянске. Соревнования, которые должны были состояться 13 февраля, отодвинули на две недели из-за снегопада, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в правительстве региона.

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Коррективы в план соревнований внёс суперциклон Volker — Брянскую область засыпало снегом. Из-за сложившихся погодных условий принято решение провести массовую лыжную гонку 27 февраля. Сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Открытая Всероссийская массовая гонка пройдёт в 2021 году уже в 39 раз. В четырёх регионах РФ также перенесли массовый старт, но из-за сильных морозов.