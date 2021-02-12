Нью-Йорк, США, , 10:20 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Брайан Раст, Зак Астон-Риз, а также российский форвард Евгений Малкин. У «Айлендерс» отличились форварды Кейси Сизикас, Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Питтсбурга». Решающий бросок исполнил капитан команды Сидни Кросби.

В настоящее время «Питтсбург» занимает пятое место в Восточном дивизионе, на счету команды 13 очков. «Айлендерс» идут на четвёртом месте с 13 очками.

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