Мельбурн, Австралия, , 09:57 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла представительнице США Серене Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 2:6.

Потапова два раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы девять эйсов, четыре ошибки на подаче и 5 из 8 брейков.

Отметим, что в первом сете Потапова дважды делала брейк и при счёте 5:3 подавала на сет. В девятом гейме у неё было два сетбола, но она его проиграла из-за пяти двойных ошибок.

В четвёртом круге турнира Уильямс сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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