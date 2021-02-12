Москва, , 09:50 — REGNUM Союз биатлонистов России (СБР) выразил Международному союзу биатлонистов (IBU) несогласие с ограничениями на использование флага России на чемпионате мира. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба СБР.

СБР направил руководству IBU официальное письмо, в котором заявил, что IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Отмечается, что IBU по сути нарушает решение CAS, поскольку оно «однозначно допускает использование цветов российского флага участниками соревнований».

В январе 2021 года на чемпионате мира по гандболу международная федерация согласовала использование логотипа Федерации гандбола России (ФГР), на котором есть цвета российского флага. При этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не выразило никаких возражений.

«Требования IBU чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации, сформированной решением CAS», — говорится в заявлении.

В СБР выразили надежду, что удастся найти с IBU компромиссное решение, которое устроит все стороны, не прибегая к обращению в CAS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российской команде по биатлону рекомендовали не публиковать в соцсетях изображения государственных символов страны во время чемпионата мира.

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