Ярославль, 12 февраля 2021, 09:27 — REGNUM 1 февраля в Ярославле побывал заместитель генерального секретаря, директор по развитию Российского футбольного союза Максим Митрофанов. Об этом сообщают руководители мэрии города в социальных сетях.
Футбольный функционер посетил тренировочную базу спортивной школы № 13 и заброшенный стадион в Петропавловском парке. Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион вместе с территорией парка был в долгосрочной аренде у частной компании. Но два года назад договор аренды был расторгнут. Жители города не раз требовали вернуть стадион детям. В мэрии заявляли о планах его реконструировать. Но дальше слов дело не шло. Очередные слова о намерениях прозвучали и на этот раз.
Вероятно, городские власти обсуждали возможное участие РФС в реконструкции стадиона. Правда, никакой конкретной информации пока не обнародовано. Сам мэр Ярославля сейчас в отпуске, принимала гостя из РФС его заместитель Елена Новик.
Читайте ранее в этом сюжете: Суд расторг договор аренды Петропавловского парка в Ярославле