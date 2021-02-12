Токио, , 09:26 — REGNUM В отставку ушёл глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори. Об этом 12 февраля он заявил в ходе заседания исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020».

"С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принёс большие неудобства своими неподобающими высказываниями», — сказал Мори.

Напомним, крупный скандал в Японии вызвали «сексистские» высказывания Мори, который заявил о снижении продуктивности заседаний из-за участия в них женщин. По его словам, рост числа женщин в федерациях и комитетах ведёт к тому, что на заседания стало уходить гораздо больше времени.

После этого Мори извинился, но это уже не смогло остановить разгоревшийся скандал.

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