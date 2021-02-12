Лондон, 12 февраля 2021, 09:09 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфинала Кубка Англии состоялась 11 февраля. Определились все пары соперников на этой стадии турнира. Матчи состоятся 20 и 21 марта.
- «Челси» — «Шеффилд Юнайтед»
- «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
- «Эвертон» — «Манчестер Сити»
- «Борнмут» — «Саутгемптон».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» обыграл «Барнсли» со счётом 1:0 и стал последним участником четвертьфинала Кубка Англии.
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