Лондон, , 09:09 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфинала Кубка Англии состоялась 11 февраля. Определились все пары соперников на этой стадии турнира. Матчи состоятся 20 и 21 марта.

«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»

«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

«Эвертон» — «Манчестер Сити»

«Борнмут» — «Саутгемптон».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Челси» обыграл «Барнсли» со счётом 1:0 и стал последним участником четвертьфинала Кубка Англии.

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