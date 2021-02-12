Бухарест, , 08:51 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) снял обвинение в расизме с арбитра Себастьяна Колтеску, который работал на матче Лиги чемпионов ПСЖ — «Стамбул Башакшехир». Об этом 12 февраля сообщил румынский журналист Эмануэль Рошу в Twitter.

Отмечается, что к Колтеску и всей бригаде румынских арбитров не будут применяться никакие санкции или дисциплинарные взыскания. При этом его могли отстранить на 10 матчей.

Напомним, инцидент произошёл 8 декабря в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Колтеску употребил слово «negru», одного из значений которого в переводе с румынского — «черный».

При этом он указал на игрока «Башакшехира» Демба Ба. Это вызвало бурную реакцию у всей команды. В турецком клубе обвинили арбитра в расизме.

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