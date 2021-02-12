Лас-Вегас, США, , 08:13 — REGNUM Бой шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева с британцем Леоном Эдвардсом перенесён в третий раз. Об этом 12 февраля сообщает ESPN MMA со ссылкой на президента UFC Дэну Уайта.

Отмечается, что Чимаев был вынужден отказаться от поединка из-за затянувшегося восстановления после заражения коронавирусом.

Напомним, первоначально поединок планировался на 19 декабря, но был отменён из-за коронавируса у Эдвардса. Бой перенесли на 20 января, но тогда коронавирусом заразился уже Чимаев.

После этого бой назначили на 13 марта. Новая дата поединка пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Бой Чимаева и Эдвардса может возглавить турнир UFC 20 января