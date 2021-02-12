Мельбурн, Австралия, , 07:04 — REGNUM Матчи Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) из-за введения жёсткого карантина в штате Виктория не будут приостановлены — их проведение продолжится без зрителей. Об этом со ссылкой на представителя оргкомитета турнира 12 февраля сообщает агентство France-Presse (AFP).

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В австралийском штате Виктория 12 февраля власти объявили о введении на период с 13 по 18 февраля жёсткого карантина из-за вспышки коронавирусной инфекции в столице региона Мельбурне. В этом городе проходят матчи турнира.

Напомним, что матчи Australian Open, проходящие в Мельбурне, должны завершиться 21 февраля. 12 февраля проводятся встречи третьего круга в одиночных разрядах.

Как сообщало ИА REGNUM, российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в III круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

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