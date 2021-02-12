Новосибирск, , 06:22 — REGNUM В Новосибирске в связи с погодными условиями переносится «Лыжня России — 2021». Об этом сообщила мэрия города.

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Уточняется, что она пройдёт не 13 февраля, как планировалось ранее, а 14 февраля. При этом время работы комиссии по допуску не меняется.

«Традиционная Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» переносится на 14 февраля из-за низких температур. Об этом сообщили организаторы мероприятия», — пояснили в городской администрации.

Отметим, что в ночь на 13 февраля в Новосибирске прогнозируется до — 34 °C, днём — около — 20 °C.