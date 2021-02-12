Вашингтон, , 06:07 — REGNUM В США перед матчами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) все игроки с 12 февраля будут в обязательном порядке проходить дополнительное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Отмечается, что несмотря на более низкую точность его результатов по сравнению с ПЦР-тестированием, экспресс-тестирование поможет снизить риски заражения коронавирусом. При положительном результате тестирования участника матча можно будет изолировать ещё до начала игры.

Новые правила касаются всех базирующихся в США клубов лиги. В настоящее время идут консультации о проведении подобного тестирования и с канадскими клубами. Всем игрокам, представителям клубов и членам их семей, также рекомендовано максимально сократить число социальных контактов.

Дополнительные меры вводятся в НХЛ до 28 февраля, после чего их могут продлить и расширить.

Напомним, что чешский форвард «Вегаса» Томаш Носек в матче против «Анахайма» 10 февраля успел сыграть два периода, прежде чем был получен положительный результат его ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может приостановить регулярный сезон до того момента, когда все её игроки пройдут вакцинацию от COVID-19.

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