Мадрид, , 04:02 — REGNUM Испанский пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо в результате ДТП мог сломать челюсть. Об этом со ссылкой на источники сообщает телерадиовещательная корпорация BBS News.

11 февраля 39-летнего гонщика команды «Альпин» (Рено) во время поездки на велосипеде сбил автомобиль. По предварительным данным, он находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно.

Отмечается, что Алонсо, у которого могут быть множественные переломы и подозрение на перелом челюсти, 12 февраля перевезут для обследования в Берн (Швейцария).

Напомним, в 2005 и 2006 годах Алонсо в составе «Рено» выиграл мировое первенство «Формулы-1». Он занимает седьмое место в текущем рейтинге самых высокооплачиваемых пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM, команда автогонок серии «Формула-1» «Рено» в следующем сезоне сменит своё название на «Альпин».

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