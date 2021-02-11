Хельсинки, , 22:36 — REGNUM Хельсинский «Йокерит» принял на своем льду китайский «Куньлунь» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на стадионе «Хартвалл Арена» и завершилась победой гостей в овертайме — 5:4.

Решающую шайбу китайской команды на свой счет записал Иван Николишин. Также в составе «Куньлуня» отличились Хантер Шинкарек, Райан Спроул, Люк Локхарт и Тайлер Вонг.

«Йокерит», уступив в этом матче, сохранил за собой пятую строчку Западной конференции. На их счету 63 очка в 54 матчах. «Куньлунь» идет последним на Востоке с 32 очками в активе.