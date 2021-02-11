Беневенто, Италия, , 22:21 — REGNUM Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, арендованный у московского ЦСКА, в ближайшее время дебютирует за новый клуб. Спортивный директор итальянской команды Паскуале Фоджа сообщил, когда игрок сможет выйти на поле.

«Можно точно сказать, что Гайч попадет в заявку на матч с «Болоньей». Вероятно, в пятницу он и дебютирует», — приводит слова Фоджа портал Metaratings.

Напомним, что Гайч перешел в «Беневенто» из ЦСКА на правах аренды в конце зимнего трансферного окна. В 2022 году итальянский клуб получит право выкупа игрока за 11 миллионов евро.