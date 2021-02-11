Мальмё, Швеция, , 21:53 — REGNUM Нападающий сборной России Дамир Жафяров прокомментировал победу национальной команды над Финляндией в первом матче Шведских игр. Напомним, что встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу россиян.

«Какая бы ни была победа, главное, что мы ее взяли. И без разницы, кто забил и отдал сегодня. Все звенья играли хорошо, не только наше.

Все имели моменты и в обороне справились. Мне как капитану не пришлось никого подбадривать, у всех ребят глаза горели и так.

Здесь площадка больше, чем у нас в КХЛ, так что пришлось привыкать по ходу. По мне оптимальный вариант — финский, средний. Но и к канадской площадке мы в КХЛтоже привыкли», — приводит слова капитана сборной России портал «Р-Спорт».