Милан, Италия, , 21:49 — REGNUM Генеральный директор «Милана» Иван Газидис рассказал о ситуации с контрактами хавбека Хакана Чалханоглу и голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

«Мы хотим, чтобы они остались в клубе, они очень важны. Мы делаем все возможное.

Но также важен будет и выбор самих игроков, который мы будем уважать. Но я уверен в том, что мы придем соглашению», — приводит слова гендиректора «Милана» журналист Антонио Витьелло в своем твиттере.

По новому контракту «Милан» предлагает Чалханоглу 4 миллиона евро в год, однако сторона турецкого хавбека настаивает на 7 миллионах. В текущем сезоне он набрал 9 (1+8) очков в 18 матчах чемпионата Италии.

Требования Доннаруммы еще выше, он хочет получать 10 миллионов евро. Руководство «Милана», в свою очередь, готово предложить игроку только 7 миллионов. Он является основным голкипером клуба, в текущем сезоне он провел 20 матчей, 7 из которых отыграл на «ноль».