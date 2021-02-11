Саранск, , 21:20 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов поздравил уроженца села Белозерье Ромодановского района Рината Фахретдинова с победой на международном турнире в Абу-Даби и попаданием в ведущую мировую лигу смешанных единоборств UFC. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

«Мне хотелось лично с вами познакомиться, рад, что это произошло», — заявил в ходе встречи руководитель региона.

Он выразил восхищение бойцовскими качествами спортсмена, а также волей к победе. Здунов вручил Ринату Фахретдинову Благодарность главы Мордовии за прославление региона на мировой арене. Также боец был приглашен к сотрудничеству. Врио главы республики подчеркнул, что оно должно быть не формальным, а с реальными видимыми результатами.

«Будем взаимодействовать, посмотрим, как можно это сделать, будем во всём помогать», — заверил Здунов.

ИА REGNUM напоминает, 15 января текущего года на турнире ADW UAE Warriors 15 в Абу-Даби (ОАЭ) Фахретдинов нокаутировал Эрика Спайсли (США). Бой продлился 55 секунд. На счету Фахретдинова 23 боя, из которых 21 он выиграл.