Оттава, , 20:47 — REGNUM Российский нападающий Артем Анисимов продолжит выступать за «Оттаву Сенаторз».

Согласно данным журналиста Криса Джонстона, россиянином не заинтересовался ни один из клубов лиги на драфте отказов, куда он накануне был выставлен «сенаторами». Таким образом, пройдя процедуру драфта отказов, экс-форвард «Чикаго» останется в составе канадской команды.

В текущем сезоне Анисимов принял участие в четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ и отличился одной результативной передачей при показателе полезности «-3».

«Оттава» продолжит держать под своим потолком зарплат крупный контракт Анисимова с окладом 4,55 миллиона за сезон. Действие соглашения истекает по окончании этого сезона.