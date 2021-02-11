Мальмё, Швеция, , 20:41 — REGNUM Нападающий сборной России по хоккею Марат Хуснутдинов не сможет помочь команде в оставшихся матчах Шведских игр.

Согласно данным портала «Р-Спорт», 18-летний хоккеист получил серьёзное повреждение во время второго периода матча со сборной Финляндией из-за чего может пропустить около четырех месяцев.

«Думаю, команда сыграла сегодня за Марата Хуснутдинов, которого сейчас отвезли в больницу, у него вылетело плечо. Предварительно он выбыл на четыре месяце. Это серьезна травма», — сообщил вице-президент ФХР Роман Ротенберг.