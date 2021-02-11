Стокгольм, , 20:37 — REGNUM Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поделился своим мнением касательно победы национальной сборной России над Финляндией в рамках Шведских игр.

«Мы добиваемся результата, когда играем по своей схеме. Это очень важная победа, всех с ней поздравляю. Еще два важных матча впереди. Ребята бились за свою родину, за Россию, и это дало результат. Мы победили за счет характера, командного духа, все играют друг за друга.

Победа очень тяжелая, финны очень хотят выиграть этот этап. Финны очень хотели победить сегодня, но мы в третий раз подряд обыграли их на Евротуре, это говорит о многом, это очень важно в преддверии чемпионата мира», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Сборная России одержала победу над Финляндией со счетом 3:2. В составе «красной машины» отличились Артем Минулин, Иван Чехович и Владимир Бутузов.