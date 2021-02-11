Париж, , 17:59 — REGNUM Дисциплинарная комиссия УЕФА открыла дело против арбитров Себастьяна Колтеску и Октавиана Совре по итогам матча Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир». Об этом 11 февраля сообщается на сайте УЕФА.

Матч прошел 8 декабря 2020 г. Встречу обслуживала румынская бригада судей. На 16-й минуте игра была прервана. Одно из решений главного арбитра Овидиу Хацегана вызвало бурную реакцию на скамейке турецкого клуба.

Судья обратился за разъяснениями к помощнику, тот указал на игрока Демба (Сенегал) Ба, назвав его «negru». Одно из значений этого слова в переводе с румынского — «черный».

Это вызвало реакцию всей команды. Как утверждает турецкий клуб, четвертый арбитр оскорбил на расовой почве и камерунца.

Обе команды в итоге покинули поле.

Колтеску и Совре обвиняются в возможном нарушении статьи «Общие принципы поведения» дисциплинарного регламента УЕФА.