Стокгольм, , 16:55 — REGNUM Биатлонист Себастиан Самуэльссон (Швеция) высказал недовольство санкциями в отношение спорта России. Об этом 11 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

«Все равно все говорят о сборной РФ, мы с вами говорим о России, это — Россия! И то, что на форме написано СБР, — ничего не значит. … Я бы хотел видеть более серьезные санкции», — отметил он.

В декабре 2019 г. WADA решило отстранить РФ на 4 года из-за манипуляций с базами данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА подало апелляцию, и Спортивный арбитражный суд (CAS) снизил срок дисквалификации на 2 года.

Российские атлеты смогут выступать на международных стартах только под нейтральным флагом.