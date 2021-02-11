Мельбурн, Австралия, , 16:48 — REGNUM Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал победу над представителем США Майклом Ммо во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

Надаль семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Надаль сыграет с британским теннисистом Кэмероном Норри.

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