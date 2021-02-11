Мельбурн, Австралия, , 16:44 — REGNUM Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл представителю Великобритании Кэмерону Норри во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счётом 6:3, 5:7, 3:6, 6:7 (3:7).

Сафиуллин два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, пять ошибок на подаче и 5 из 10 брейков.

В третьем круге турнира Норри сыграет с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.

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