Москва, , 16:44 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Аякс» (Амстердам) Квинси Промес прилетит в столицу России для подписания контракта со «Спартаком» (Москва) не ранее следующей недели. Об этом 11 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Если «Аякс» примет предложение «Спартака» о переходе, то Промесу будет необходимо получить российскую визу и разрешение на работу в РФ.

При этом медосмотр Промес может пройти в Москве.

Ранее главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал будущее нападающего Квинси Промеса.

«Квинси — всё ещё часть команды, но он хочет перейти в «Спартак». Если трансфер не состоится, Промес останется в «Аяксе», — отметил он.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 гг. На его счету — 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за российский клуб.