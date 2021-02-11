Мельбурн, Австралия, , 16:41 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Испании Роберто Карбальесом-Баэной во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:5, 6:1.

Медведев 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, три ошибки на подаче и два брейка.

В третьем круге турнира Медведев сыграет с сербским теннисистом Филипом Краиновичем.

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