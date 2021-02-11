Варшава, , 13:47 — REGNUM Российские легкоатлеты смогут принять участие в зимнем чемпионате Европы, если получат статусы нейтральных спортсменов. Об этом 11 февраля заявил представитель оргкомитета турнира Матеуш Босяцки.

«Окончательный срок подачи заявок на чемпионат Европы одинаков для всех спортсменов — 24 февраля 2021 года», — цитирует Босяцки ТАСС.

Он добавил, что если к этому дню кто-либо из спортсменов получит нейтральный статус, то его могут быть включить в список участников при условии выполнения квалификационных нормативов.

Чемпионат Европы в помещении состоится в Торуни (Польша) с 4 по 7 марта.