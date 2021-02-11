Токио, , 13:00 — REGNUM Японский футбольный клуб «Вегалта Сендай» выкупил у московского ЦСКА контракт нападающего Такумы Нисимуры. Об этом 11 февраля сообщается на сайте японского клуба.

Отмечается, что футболист уже присоединился к команде, в ближайшее время он подпишет контракт. Сумма сделки не уточняется.

Нисимура играл за «Вегалта Сендай» с 2015 по лето 2018 года, после чего перешёл в ЦСКА за €1 млн. Он не смог закрепиться в составе «армейцев» и ушёл в аренду начала в португальский «Портимоненсе», а затем в «Вегалта Сендай».