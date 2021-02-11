Поклюка, Словения, , 11:56 — REGNUM Российским биатлонистам запрещено публиковать в соцсетях символы страны, только если публикация имеет отношение к чемпионату мира по биатлону. Об этом 11 февраля заявил генсекретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон.

«Запрет на использование российского флага распространяется только на событие, на котором мы находимся», — цитирует Карлссона ТАСС.

По его словам, появление такой публикации будет расцениваться как нарушение. Изображения, сделанные до чемпионата мира или в прошлых сезонах, не запрещены.

Ранее сообщалось, что российской команде по биатлону рекомендовали не публиковать в соцсетях изображения государственных символов страны во время чемпионата мира.

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