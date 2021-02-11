Финикс , США, , 11:20 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 125:124.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 47 очков и 11 подборов.

В составе «Финикса» наибольшую результативность показал защитник Девин Букер, набравший 30 очков.

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