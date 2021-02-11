Сиена, Италия, , 10:36 — REGNUM Российский тренер Владимир Газзаев не будет работать в итальянском клубе «Сиена», выступающем в Серии С. Об этом 11 февраля сообщает «РБ Спорт».

«Всё получилось не совсем так, как ожидалось. Прежде всего, было полное отсутствие содействия со стороны местных властей», — сказал Газзаев.

По его словам, по непонятным причинам затягивалось получение документации по разрешению на работу в Италии. Из-за этого руководить командой не получалось, постоянно находясь на трибунах.

Предполагается, что на пост главного тренера «Сиены» вернётся бывший форвард сборной Италии Альберто Джилардино.

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