Нант, Франция, , 10:16 — REGNUM Французский футбольный клуб «Нант» отправил в отставку главного тренера Раймона Доменека. Об этом 11 февраля сообщается на сайте клуба.

Доменек проработал в «Нанте» всего полтора месяца. Сообщалось, что руководство клуба недовольно результатами команды, которая занимает 18-е место в чемпионате Франции, а также вылетела из Кубка Франции, проиграв в 1/32 финала «Лансу».

Теперь Доменека в команде заменит Антуан Комбуаре, который ранее работал с «Валансьеном», ПСЖ, «Лансом», «Генгамом», «Дижоном» и «Тулузой».

Напомним, Доменек был главным тренером сборной Франции с 2004 по 2010 год. В 2006 году команда под его руководством стала вице-чемпионом мира.