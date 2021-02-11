Бергамо, Италия, , 09:25 — REGNUM «Аталанта» одержала победу над «Наполи» в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Аталанты» дубль оформил полузащитник Маттео Пессина, ещё один гол забил нападающий Дуван Сапата. «Наполи» ответил голом форварда Ирвина Лосано.

Напомним, первый матч, который прошёл 3 февраля, завершился вничью — 0:0. Таким образом, «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, в котором сыграет с «Ювентусом».

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