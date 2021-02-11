Варшава, , 08:59 — REGNUM 10 февраля крупнейшая радиостанция в Польше определила победителя в номинации «Спортсмен года — 2020». Им стала известная польская теннисистка Ига Свёнтек. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Турнир Большого шлема в прошлом году польская спортсменка в одиночном разряде выиграла сенсационно, находясь перед началом лишь на 54 месте в рейтинге теннисисток. Но уже в первом круге турнира Ига уверенно обыграла 15-ю «ракетку» мира Маркету Вондроушову, во втором круге полька разгромила Се Шувэй, а в третьем разобралась с Эжени Бушар.

В четвёртом круге Ига сенсационно разгромила главную фаворитку турнира Симону Халеп. В четвертьфинале Ига без проблем победила итальянку Мартину Тревизан, выиграв 11 из 12 последних геймов матча. В полуфинале Ига не оставила шансов Наде Подорошке из Аргентины и впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема. В финале ей была обыграна американка София Кенин.

После турнира Свёнтек поднялась на высшую в карьере 17-ю строчку мирового рейтинга.