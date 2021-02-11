Мельбурн, Австралия, , 08:50 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Чехии Барборой Крейчиковой во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Александрова девять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, шесть ошибок на подаче и 1 из 5 брейков.

В третьем круге турнира Александрова сыграет с австралийской теннисисткой, первой ракеткой мира Эшли Барти.

Читайте ранее в этом сюжете: Александрова вышла во второй круг Australian Open