Мельбурн, Австралия, , 08:45 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:2, 4:6.

Кузнецова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, 11 ошибок на подаче и 5 из 13 брейков.

В третьем круге турнира Бенчич сыграет с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.

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