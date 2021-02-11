Мельбурн, Австралия, 11 февраля 2021, 08:39 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Литвы Ричардасом Беранкисом во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 58 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:4.
Хачанов 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.
В третьем круге турнира Хачанов сыграет с победителем матча Томаш Махач (Чехия) — Маттео Берреттини (Италия).
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