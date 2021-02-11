Мельбурн, Австралия, , 08:35 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Бразилии Тьяго Монтейро во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (10:8).

Рублёв 16 раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

В третьем круге турнира Рублёв сыграет с испанским теннисистом Фелисиано Лопесом.

Читайте ранее в этом сюжете: Рублёв вышел во второй круг Australian Open