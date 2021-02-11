Нью-Йорк, США, , 08:27 — REGNUM Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостоном». Об этом 11 февраля сообщил главный тренер команды Дэвид Куинн на пресс-конференции.

«У него небольшое повреждение нижней части тела. Он пройдёт медицинское обследование», — сказал Куинн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Рейнджерс» проиграли «Бостону» в овертайме со счётом 2:3.

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